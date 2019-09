Weil die Zinsen weiter sinken, kaufen Deutschlands Lebensversicherer keine Bundesanleihen mehr. Der Bund findet aber genügend andere Interessenten - und davon spekulieren manche sogar auf Kursgewinne.

Der "Schwarze Stern" am Frankfurter Römerberg strahlt einen in die Jahre gekommenen Charme aus. Ein Fachwerkensemble, Renovierung dringend notwendig. So gar nicht der Ort, der zu einem Oliver Bäte passt. Dem Modernisierer des Allianz-Konzerns. Dem Mann, der als Digitalisierer mit roten Turnschuhen bekannt wurde. Aber ein historischer Ort, immerhin. Und so schien Bäte hier auch Historisches auszusprechen, gerichtet an die Europäische Zentralbank, die keine zwei Kilometer östlich residiert - und an Finanzminister Olaf Scholz im fernen Berlin. "Wir kaufen keine Bundesanleihen mehr", soll der Chef von Deutschlands größtem Versicherer nach Aussagen von mehreren, die dabei waren, gesagt haben. Scheinbar ein Signal wie ein Donnerhall, gegeben von einem, der allein in der Lebensversicherung über 300 Milliarden Euro Kundengeld anzulegen hat. Keine Bundesanleihen also, ganz unpatriotisch. Möglicherweise ein bedenkliches Signal für den Finanzminister, der derartige Papiere - Bundesanleihen mit 10 und 30 Jahren Laufzeit - im Wert von rund 750 Milliarden Euro auf dem Markt hat. Es sind mehr als zwei Drittel der gesamten über Wertpapiere aufgenommenen Bundesschulden.

Ein Wunder ist das nicht. Bundespapiere, egal, welcher Laufzeit, werfen nur noch negative Renditen ab. Das bedeutet: Der Käufer bekommt nur Minizinsen und am Ende weniger Geld zurück, als er investiert hat. Das wirft die Frage auf: Wer braucht noch solche Papiere? Wer investiert noch, wenn durch Minuszinsen nur noch ein Verlust möglich ist? Ein paar clevere Anleger. Aber davon später mehr.

Sechs Tage vor dem Bäte-Auftritt in Frankfurt hatte die Finanzagentur, die für die Bundesrepublik den Verkauf von Anleihen organisiert, die erste Anleihe mit Zinssatz null herausgegeben. Käufer der ersten Stunde, die diese Anleihe bis zum Laufzeitende 2050 halten, zahlen jährlich drauf - die Rendite lag zum Start bei minus 0,11 Prozent. US-Präsident Donald Trump twitterte begeistert, dass es Deutschland geschafft habe, Investoren für seine Schulden zahlen zu lassen. Die US-Notenbank Fed und deren von ihm ständig kritisierten Chef Jerome Powell stellte er als Deppen dar. Schulden machen und dafür sogar noch Geld kassieren - warum schaffe sie das denn nicht bei einem "viel wichtigeren" Schuldner wie den USA? Negativrenditen, die dem Finanzminister Hunderte Milliarden an Zinszahlungen sparen, beobachten Investoren wie Bäte mit Entsetzen. Mit Niedrigzinsen leben sie seit Jahren, aber die Situation hat sich verschärft. Vielleicht werde man in Deutschland bald vor Bankfilialen in orangefarbene Leibchen gekleidete Bürger sehen, die wie die französischen Gelbwesten gegen Negativzinsen protestieren, sinnierte Andrew Bosomworth, Leiter Portfoliomanagement der Allianz-Tochter Pimco, in einem Meeting.

Jahrzehnte haben sicherheitsorientierte Anleger auf Bundesanleihen gesetzt. Sie liehen dem Staat Geld und bekamen einen Zins. Für das Risiko, dass der Staat vielleicht doch mal pleitegeht, und vor allem dafür, dass sie vorübergehend auf ihr Geld verzichteten und es nicht verkonsumierten oder investierten. Noch vor neun Monaten gab es ab einer Laufzeit von acht Jahren eine Miniverzinsung von 0,1 Prozent, ab zehn Jahren von 0,3 Prozent. Jetzt aber wirft sogar die 30-jährige Anleihe negative Renditen ab. Wer auf langfristige, gut kalkulierbare Zinszahlungen eines soliden Schuldners angewiesen ist, kann mit den Anleihen nichts anfangen. Die Bäte-Ankündigung von Frankfurt ist denn auch alles andere als eine Sensation: Lebensversicherer verzichten auf die Bonds, weil deren ...

