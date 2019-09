Moderne Technik soll das Autofahren erleichtern und irgendwann ganz das Steuer übernehmen. Trotzdem sind heute viele Fahrer überfordert und gereizt. Der Psychologe Thomas Wagner erklärt, was dahintersteckt.

Thomas Wagner ist Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Verkehrspsychologie (DGVP) und arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Verkehrspsychologe. Seine Aufgabenbereiche in der DGVP: Weiterentwicklung fachlicher Grundlagen, zum Beispiel zur Urteilsbildung in der Fahreignungsbegutachtung. Zudem hat er einen Lehrauftrag an der TU Dresden. Zu seinen Forschungsaktivitäten gehören ältere Kraftfahrer, geschwindigkeitsaffine Fahrer und Humanfaktoren beim automatisierten Fahren.

WirtschaftsWoche: Herr Wagner, wie stressig ist Autofahren heute?Thomas Wagner: Zunächst müssen wir klarstellen, was wir eigentlich mit Stress meinen. Brechen wir es herunter, verstehen Psychologen unter Stress eine bedrohliche Situation, die als belastend empfunden wird und bei der man keine ausreichende Bewältigungsmaßnahme wahrnimmt. Ein entsprechender Belastungsfaktor beim Autofahren ist zum Beispiel eine hohe Verkehrsdichte auf den Straßen. Durch sie werden Autofahrer in ihrer Wunschgeschwindigkeit eingeschränkt. Deutschland ist ein Hochgeschwindigkeitsland. Und wir wissen durch Studien, dass die Differenz zwischen der eigenen Wunschgeschwindigkeit und der durch den Verkehr möglichen, realen Geschwindigkeit ein Belastungsfaktor sein kann - insbesondere dann, wenn ich einen engen Zeitplan habe und merke, ich werde ihn nicht einhalten können. Vorausfahrende Fahrzeuge, die trotz ausreichender Lücke beispielsweise nicht nach rechts ausweichen, werden als Hindernis wahrgenommen und lösen ebenso Unbehagen aus, wie aggressiv drängelnde Fahrer von hinten.

Das heißt, weil wir als Autofahrer häufig mehr wollen, stressen wir uns?Den Stress machen wir uns größtenteils selbst. Hinter dem Steuer sitzt ein ganzheitliches Wesen mit Zielen, Plänen, Bedürfnissen und natürlich auch mit Verhaltensmustern, die nicht immer zur Situation passen. Da spielt Egozentrizität eine wichtige Rolle. Das heißt, wenn ich meine allein auf der Straße zu sein - alle müssen Platz machen, wenn ich mit meinem dicken Auto komme -, dann passt das nicht in unsere Verkehrskultur. Das führt zwangsweise zu negativen Emotionen - auf beiden Seiten. Der auslösende Faktor kann also durchaus eine falsche Einstellung sein. Und narzisstische und egozentrische Tendenzen sowie mangelnde Empathie sind kontraproduktiv für das vom Gesetz geforderte partnerschaftliche und rücksichtsvolle Verhalten gemäß Straßenverkehrs-Ordnung.

Zeigen sich solche Tendenzen beim Autofahren deutlicher als anderswo?Wenn ich mich mit einer negativen Grundstimmung ins Auto setze und die in der Fahrschule eigentlich gelernte Haltung vergesse - sprich mit Fehlern anderer zu rechnen und selbst so zu fahren, dass niemand anderes in Unfallgefahr geraten kann - und vor allem eigene Ziele im Blick habe, erhöht das die Stress-Anfälligkeit. Ebenso wie unrealistische Planungen meiner Fahrt. Dann habe ich Frustrationserlebnisse im Grunde schon programmiert. Konkret gesagt: Steige ich bereits überfordert ins Auto und merke nach fünf Minuten auch noch, dass wird eng mit meinem Termin, reicht ein kleines Fünkchen weiterer Frustration, um den Organismus auf Stressverarbeitung zu schalten. Unser Gehirn ist in solchen Reizsituationen darauf getrimmt, auf Flucht oder Angriff zu schalten. Blut wird in die Muskulatur gepumpt, die Durchblutung des Magens wird reduziert und unser Gehirn schaltet auf vereinfachte Verhaltensstrukturen. Wir sind nur noch auf einfache Reizmuster programmiert, können deswegen mehrdeutige Verkehrssituationen schlechter interpretieren und gehen schneller hoch, wie man umgangssprachlich sagt.

Autofahren hat sich in den vergangenen Jahren verändert, weil die Technik die Möglichkeiten im Innenraum des Fahrzeugs verändert hat. Freisprechanlagen und Sprachsteuerung geben Autofahrern ganz andere Möglichkeiten. Macht das Autofahren stressfreier oder gar stressiger?Die moderne Technik hat in dem ...

