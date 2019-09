Seit dem 19. August liegt den Aktionären von Greene King (WKN: A0F66P) ein Übernahmeangebot der CK Asset Holdings Ltd. (CKA) aus Hongkong vor. 8,50 GBP pro Aktie werden geboten - rund 13 Prozent mehr als der von uns zuletzt errechnete Innere Wert. Greene King wird in der Übernahmevereinbarung mit 2,7 Mrd. GBP bewertet. Zusätzlich will CKA auch die Schulden der Brauereigruppe übernehmen, die bei etwa 1,9 Mrd. GBP liegen. Rein betriebswirtschaftlich ist der Deal aus unserer Sicht schwer zu rechtfertigen. Die Schulden sind weiterhin hoch, das Wachstum eher mäßig...

