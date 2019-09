Basel (awp) - Novartis wird am Fachkongress ECTRIMS eine Vielzahl an Daten zur Behandlung der multiplen Sklerose vorstellen. Wie der Konzern am Dienstag ankündigte, werde man mit 34 sogenannten Abstracts an der Tagung vertreten sein. Zu den wichtigsten Daten zählt der Konzern etwa die Ergebnisse aus der Phase-III-Studie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...