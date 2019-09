Mit EUR 9,2 Mrd. an EUR Emissionen und zusätzlich GBP 1,25 Mrd. (größtes GBP Corporate Emissionsvolumen seit 2 Jahren) war dies volumensseitig der intensivste Wochenstart am EUR Credit Primärmarkt seit letztem März. Angeführt wurde das gestrige Emissionsgeschehen von Dassault Systemes. Diese platzierte in 4 Tranchen EUR 3,65 Mrd. (3 - 10 Jahre). In Summe beliefen sich die Orderbücher auf über EUR 9 Mrd. Zusätzlich begaben im EUR Corporate Credit Segment noch Coca-Cola European (EUR 500 Mio.), International Game (EUR 500 Mio.), Peugeot (EUR 600 Mio.) und Verizon (EUR 1,3 Mrd.) Emissionen. Deutlich schwerer taten sich hingegen die Financial Emittenten gestern am Primärmarkt. Sowohl LBBW als auch MMBstießen ...

