Die bet-at-home .com AG erwartet auf Grund einer Besprechung der bet-at-home.com Entertainment GmbH mit den Steuerbehörden der Republik Österreich im Rahmen einer laufenden Betriebsprüfung von der bet-at-home.com Entertainment GmbH zu leistende Körperschaftssteuernachzahlungen für die Veranlagungszeiträume 2013 bis 2018 in Höhe von voraussichtlich 11,9 Mio. Euro. Hintergrund ist, dass zwischen der bet-at-home.com Entertainment GmbH und den nachgeordneten Konzerngesellschaften die vereinbarte Konzernverrechnung entgegen der bisherigen langjährigen Praxis von den Steuerbehörden nicht mehr in der bisherigen Höhe anerkannt wird. Ausgehend von der geänderten Konzernverrechnung sind bezogen auf das Jahr 2019 steuerliche Mehrbelastungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...