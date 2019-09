Nach den zwei guten Börsenwochen war gestern etwas weniger Stimmung an den europäischen Börsen, der EuroStoxx 50 konnte zwar im frühen Handel noch einmal zulegen und überschritt die Marke von 3.500 Punkten, dann setzten aber Verkäufe ein und der europäische Leitindex endete prozentual unverändert. Leicht abgeben musste der Markt in Paris mit einem Minus von 0,3%, in London kam es zu einer Abgabe von 0,6%, hier wirkte das Chaos um den geplanten Austritt aus der Eurozone noch nach, lediglich der deutsche Dax konnte sich um 0,3% verbessern. Hier unterstützten vor allem die Automobilwerte, die von einer positiven Branchenstudie profitierten und sich allesamt deutlich verbessern konnten. Europaweit hatten die Bankaktien mit einem Aufschlag von ...

