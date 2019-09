WeWork schlägt seit der Veröffentlichung des Börsenprospekts Kritik entgegen. Geht es nach einem Großanteilseigner, könnte der Börsengang abgesagt werden.

SoftBank drängt den Büro-Vermieter WeWork dazu, dessen Börsengang abzusagen. Das berichtet die "Financial Times" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Der Großanteilseigner habe Bedenken hinsichtlich der Bewertung des Unternehmens. Eine Softbank-Sprecherin lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

WeWork mietet langfristig Büroflächen an und vermietet sie dann an Selbstständige, Start-ups und Unternehmen weiter, die kurzfristig Bedarf an Schreibtischen haben und selbst keine langfristigen Mietverträge eingehen wollen. Softbank ist einer der größten Investoren in We und hatte mit einer Finanzspritze Anfang des Jahres dazu beigetragen, dass die Unternehmens- Bewertung auf 47 Milliarden Dollar stieg. Damit ist WeWork das aktuell am ...

