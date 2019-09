Das Familienunternehmen Ponnath, die älteste Metzgerei der Republik, stellt in Sachsen den Aldi-Bratling aus Pflanzenfleisch her. Ein Einblick in die Entstehungsgeschichte und die Produktion im Erzgebirge.

Der Markt für vegane Produkte soll von einem Gewerbegebiet im sächsischen Annaberg-Buchholz aus erobert werden. Hier wird der "Wonder Burger" produziert, der vegane Burger des Discounters Aldi. Der Erzeuger des Bratlings ist ausgerechnet ein Mittelständler, dessen Tradition mit dem Metzgerhandwerk, mit Fleisch und Blut von Tieren, verbunden ist: die Metzgerei Ponnath aus Kemnath in der bayerischen Oberpfalz. Deutschlands älteste Metzgerei, die heute von Michael Ponnath in zwölfter Generation geführt wird.

Die Ponnaths haben sich schon mehrmals seit 1692, als sich der erste Ponnath als Metzger verdingte, neu erfunden: Von der kleinen Metzgerei wandelten sie sich zu einem der größten Fleisch- und Wurstwarenerzeuger der Republik, stellen Weißwürste, Wiener Würstchen, Schinken und Leberwurst her. Und jetzt haben sie Alternativen zu den Rohstoffen entdeckt, die ihr Unternehmen groß gemacht haben: Schnitzel, Nuggets und vor allem Burger aus Pflanzenfleisch.

2015 übernahmen sie die Firma Rodag Food, die in Annaberg-Buchholz vegetarische Produkte hergestellt hatte. Ponnath baute das Sortiment aus - in diesem Jahr kam der vegane Burger hinzu.

