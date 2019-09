Remondis baut die Präsenz in den Niederlanden weiter aus. Das Unternehmen unterzeichnete am Montag eine verbindliche Kaufvereinbarung für den Industriereinigungsspezialisten Reym B.V. mit der Entsorgungsgruppe Renewi. Die Übernahme, die noch unter dem Vorbehalt der kartellrechtlichen Freigabe steht, wird rückwirkend zum 1. April 2019 erfolgen. Renewi will sich durch den Verkauf in der Benelux-Region ...

