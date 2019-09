Die Ausschreibung zur Klärschlammentsorgung in der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover wird voraussichtlich wiederholt. Die niedersächsische Vergabekammer in Lüneburg hatte bereits am 10. Juli entschieden, dass die in den Vergabeunterlagen beschriebenen Vorgaben hinsichtlich des Energiekonzeptes mehrdeutig zu verstehen war. Die Frist für eine Beschwerde beim Oberlandesgericht Celle ist in ...

