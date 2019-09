Neues nachhaltiges Crowdinvestment 7x7 Solar-Portfolio I. DGAP-News: 7x7sachwerte GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Nachhaltigkeit Neues nachhaltiges Crowdinvestment 7x7 Solar-Portfolio I. (News mit Zusatzmaterial) 10.09.2019 / 12:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Neues Crowdinvestment: Schwärmen für Solaranlagen Die 7x7 Energiewerte Deutschland I. GmbH & Co. KG startet auf LeihDeinerUmweltGeld.de das neue Crowdinvestment 7x7 Solar-Portfolio I. Die neue Schwarmfinanzierung 7x7 Solar-Portfolio I. bietet nachhaltig orientierten Kleinanlegern die Möglichkeit, sich an der Energiewende zu beteiligen. Mit dem Geld der Anleger finanziert die Emittentin 7x7 Energiewerte Deutschland I. GmbH & Co. KG Projekte mit Photovoltaik-Anlagen. Anleger können Anteile in Form eines Nachrangdarlehens mit attraktiver Verzinsung bereits ab 100 Euro online zeichnen: auf der Plattform LeihDeinerUmweltGeld.de. Mit den Anlegergeldern wird die 7x7 Energiewerte Deutschland I. GmbH & Co. KG in ein Portfolio von Solaranlagen investieren. Mehrere Photovoltaikanlagen befinden sich bereits im Besitz der Emittentin und sind in Betrieb, wobei weitere Objekte ins Portfolio aufgenommen werden sollen, die sich zum Teil noch in der Planungsphase befinden. Die Emittentin kauft und betreibtSolarkraftwerke, deren Auswahl sie bei der 7x7energie GmbH in Auftrag gibt. Definierte Investitionsgrundsätze für Projekte Der geografische Schwerpunkt für die Projekte liegt in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Anlagen werden mindestens für die volle Laufzeit der Nachrangdarlehen von der Emittentin betrieben. Die Auswahl der Projekte für das 7x7 Solar-Portfolio I. wird entlang definierter Investitionsgrundsätze getroffen. Dabei werden die Photovoltaikanlagen ausschließlich auf Flächen errichtet, die nicht anderweitig z. B. landwirtschaftlich nutzbar sind. Es handelt sich dabei entweder um Konversionsflächen (ehemalige Deponien oder Militärgelände), Autobahnrandstreifen oder versiegelte Flächen. Zurzeit ist die 7x7 Energiewerte Deutschland I. GmbH & Co. KG im Besitz mehrerer Solaranlagen auf Freiflächen und Dächern. Dazu gehören beispielsweise die PV-Dachanlagen auf der Mehrzweckhalle in Rittershausen und dem Feuerwehrgerätehaus in Wissenbach sowie ein Solarpark im hessischen Eschenburg-Hirzenhain. Außerdem hält die Gesellschaft Anteile an einer Solar-KG-Beteiligung mit Schwerpunkt in Hessen. Geplante und avisierte Projekte für Solarparks Der Eigenkapitalanteil der bestehenden Anlagen soll mit den Mitteln des Crowdinvestments refinanziert werden, um zusammen mit dem darüber hinaus gehenden Anteil der eingeworbenen Mittel Kapital zum Erwerb neuer Solarprojekte freizusetzen. Zu letzteren gehört derSolarpark im rheinland-pfälzischen Neunkhausen.Darüber hinaus gibt es Planungen für weitere passende Projekte. Zurzeit hat die 7x7energie GmbH etwa 20 geeignete Freiflächen für Parks in verschiedenen Größen im Blick, von denen noch vier in diesem Jahr realisiert werden sollen und in die 7x7 Energiewerte Deutschland I. GmbH & Co. KG aufgenommen werden könntenSobald die weiteren Investitionen feststehen, werden die Anlegerinnen und Anleger darüber informiert sowie Kurzbeschreibungen der Objekte auf der Zeichnungsseite zur Verfügung gestellt. 7x7 Solar-Portfolio I. - Daten und Fakten Mit der auf 1.064.000 Euro limitierten Bürgerbeteiligung ermöglicht die 7x7 Energiewerte Deutschland I. GmbH & Co. KG Bürgerinnen und Bürgern die wirtschaftliche Teilhabe an ihrem Portfolio zum Kauf und Betrieb von Solaranlagen. Die Anleger erhalten eine Rendite von 4,00 p.a. bei einer Laufzeit von 5 Jahren Die Zinsen sind ab 2020jährlich jeweils zum 31.10. fällig. Die Tilgung wird endfällig erfolgen und planmäßig aus dem Verkauf der Anlagen resultieren. Der regionale Schwerpunkt für die Projekte liegt in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der maßgebliche Projektentwickler, die 7x7energie GmbH, hat bereits acht Solarparks und einige PV-Dachanlagen auf öffentlichen und privaten Gebäuden errichtet. Die Firma hat ihren Sitz in Hessen und ist bestens vernetzt mit kommunalen und privaten Entscheidungsträgern in den Zielregionen. Die Planungen sind je nach Projekt unterschiedlich weit fortgeschritten, eine konkrete Benennung und Beschreibung findet jedoch erst nach der Flächensicherung statt (Kauf- oder Pachtvertrag für das entsprechende Grundstück). 7x7 Energiewerte Deutschland I. GmbH & Co. KG Die 7x7 Energiewerte Deutschland I. GmbH & Co. KG, gegründet 2015, erwirbt und betreibt fertiggestellte Solarkraftwerke. Es handelt sich dabei sowohl um PV-Dachanlagen als auch um Solar-Freiflächenanlagen. Im Falle des vorliegenden Crowdinvestments tritt die Gesellschaft als Emittentin von Kapitalprodukten in Erscheinung. Die 7x7 Energiewerte Deutschland I. GmbH & Co. KG ist Teil der 7x7 Unternehmensgruppe mit Sitz in Bonn. An fünf Standorten beschäftigen die Gruppe und ihre Tochterfirmen mehr als 40 Mitarbeiter und verwalten Kapitalanlagen im Wert von ca. 55 Mio. Euro. Ziel der 7x7 Gruppe ist es, durch Investitionen in produktive Sachwerte Sinn und Zinsen zu erwirtschaften. Alle Informationen zum Crowdinvestment unter: leihdeinerumweltgeld.de/7x7 Weitere nachhaltige Investments unter: www.fairzinsung.com Weitere Informationen: 7x7 Energiewerte Deutschland I. GmbH & Co. KG Plittersdorfer Str. 81 53713 Bonn Tel.: 0228 - 377 273-10 Fax: 0228 - 377 273-0419 Mail: info@7x7finanz.de | www.7x7.de Pressekontakt: Bodo Woltiri Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 7x7 Unternehmensgruppe facesso GmbH | Gotenstraße 23 | 53175 Bonn Tel 0228 - 377 273 - 245 | Fax -0560 | redaktion@7x7.de | www.7x7.de Zusatzmaterial zur Meldung: Bild: http://newsfeed2.eqs.com/siebenmalsiebensach/871105.html Bildunterschrift: Referenzobjekt aus dem Portfolio der Emittentin: der Solarpark im hessischen Eschenburg-Hirzenhain. 10.09.2019