Es ist eine verlockende Idee, dass intelligente Maschinen uns in Zukunft auch Entscheidungen abnehmen. Doch Vorsicht: Noch passieren zu viele Fehler und sind die Maschinen nicht vorurteilsfrei programmiert.

Computer sind genial, wenn es darum geht, in diffusen Datenmassen plausible Muster erkennen. Darin liegen viele Chancen: Zum Beispiel in der Tumorer-kennung. Im schnellen Pixelabgleich auf den Röntgenbildern erkennt Künstliche Intelligenz Abweichungen früher und präziser. Nicht alle Lebens- und Wirtschaftsbereiche können dieselben Erfolge vorweisen. In den vermeintlich unbeirrbaren KI-Analysen können auch krasse und geradezu absurde Fehler entstehen.

So wurden beispielsweise bei Amazon in einem automatisierten Bewerbungs-verfahren ausgerechnet Frauen als ungeeignet aussortiert. Waren sie objektiv schlechter? Nun ja, aus Logik des KI-Systems schon: Die Maschine hat mit enormem Fleiß und großer Konsequenz die Kriterien gelernt, die bereits im System vorhanden waren. Es hatte sich auf der Grundlage von Lebensläufen, die Mitarbeiter über die vergangenen 10 Jahre bei Amazon vorgelegt hatten, selbst beigebracht, dass die erfolgreichsten Kandidaten vor allem ein Kriterium erfüllten: Sie waren männlich.

Maschinen sehen nur, was sie gelernt haben wahrzunehmen. Dann sind sie genial. Aber ansonsten sind sie blind. Sie sind rational, aber nicht objektiv. Sie sind technisch, aber zu oft männlich. In der KI-Welt reden wir vom Gen-der Data Gap - und der kann einem große Sorgen bereiten.

Unbewusst und unhinterfragte Stereotypen (unconcious biases) können dazu führen, dass Produkte und Dienstleistungen für die Mehrheit der Menschen irrelevant sind. Das gilt auch für Künstliche Intelligenz. Sobald ein Modell skaliert, wird die brutale Kraft der Mathematik genau die Ansichten skalieren, die das Programmier-Team über die Welt hat.Lernende Maschinen müssen inzwischen gar nicht mehr direkt mit verzerrten Daten gefüttert ...

