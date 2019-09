Die Wiener Privatbank konnte im 1. Halbjahr 2019 das Periodenergebnis ohne Fremdanteile auf 1,71 Mio. Euro (1-6/2018: 0,74 Mio.) steigern. Das Ergebnis vor Steuern wurde von 1,29 Mio. Euro auf 2,34 Mio. Euro verbessert. Für das 2. Halbjahr rechnet die Wiener Privatbank damit, dass die Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten zwar volatil bleiben, sich aber dennoch positiv für die Aktienmärkte bestätigen werden. Am Wiener Markt für Immobilien-Investments rechnet die Bank mit einer unverändert stabilen Nachfrage in den kommenden Monaten. Die Wiener Privatbank wird im zweiten Halbjahr 2019 wie bisher auf ihre Expertise in den Kerngeschäftsfeldern Kapitalmarkt und Immobilien sowie auf den Ausbau ihrer Geschäftstätigkeit setzen. "Es ist uns in kürzester Zeit gelungen, zu einem ...

