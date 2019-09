In der ostenglischen Stadt Boston wächst die Ungeduld, Frust kocht hoch. Hier haben mehr als drei Viertel für den Brexit gestimmt. Sie wollen endlich Vollzug. Von dem jüngsten "No-No-Deal-Gesetz" hält man hier nichts.

Boston in Lincolnshire ist eine alte Marktstadt an der englischen Nordseeküste, mit bekannter Pfarrkirche und berühmter Windmühle. Und es ist die Brexit-Hochburg des Vereinigten Königreichs, fast 76 Prozent der Wähler stimmten vor drei Jahren dafür, Europa den Rücken zu kehren. Jetzt stockt die Scheidung von der EU, die Londoner Politik ist gelähmt. Die Brexit-Fans in Boston fühlen sich verraten.

"Es ist ein heilloses Durcheinander", sagt Mick Phoenix, Lkw-Fahrer in Rente, über den stockenden Gang der Dinge. "Es ist empörend und, um ehrlich zu sein, grenzt es an Verrat. Sie steuern gegen den Willen des Volkes." Mit knapper Mehrheit, nicht einmal zu 52 Prozent, stimmten die Wähler im Vereinigten Königreich im Juni 2016 für einen Austritt aus der EU. In Boston war das Bild viel klarer.

"Sie blockieren einfach alles", protestiert Julia Barber beim Einkauf auf dem Markt der Stadt gegen das Votum des Londoner Parlaments, mit dem die Abgeordneten den Vorstoß von Premierminister Boris Johnson auf einen Austritt ohne Deal in der vergangenen Woche ausgebremst haben. Johnson will das Königreich am 31. Oktober auch ohne klare Regelungen aus der EU führen, und das Parlament hält dem entgegen mit seinem am Freitag verabschiedeten Gesetz gegen einen solchen No-Deal-Brexit. "Wir kriegen nichts auf die Reihe", sagt Barber, "das ganze Land ist in der Schwebe."

Großbritannien ist in der Brexit-Frage zutiefst gespalten. In Boston bleibt aber trotz aller offenen Fragen und Widrigkeiten der Rückhalt für den Austritt - und damit auch für ein Ende des automatischen Niederlassungsrechts für EU-Bürger - groß. Das Städtchen in Lincolnshire, rund 200 Kilometer nördlich von London, ist in den vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...