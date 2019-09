Einzelheiten:

Tufinnovate ist die alljährliche Anwenderkonferenz des Unternehmens. Die Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich an Peer-to-Peer-Informationsaustausch und Fehlerbehebung zu beteiligen und zu erfahren, wie sie maximalen Nutzen aus den Lösungen von Tufin erzielen. In einer Reihe von Präsentationen und Foren tauschen sich die Kunden direkt über ihre Erfahrungen und optimalen Verfahren bei der Implementierung richtlinienbasierter Sicherheitstechnologien aus. Darüber hinaus werden die Teilnehmer von den Führungskräften von Tufin über die neuesten Produktinformationen und den Fahrplan informiert, nehmen an technischen Schulungen teil und erfahren in speziellen Partner-Tracks mehr über die technischen Partnerschaften von Tufin.