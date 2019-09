Entwickelt wurde die App in Zusammenarbeit mit der Agentur Médiapilote, basierend auf den zuvor in Umfragen ermittelten Wünschen und Anforderungen der Kunden. Die kostenlose App spiegelt das bereits bestehende Fernverwaltungs-Portal von Intratone wider - in einer vereinfachten und nutzerfreundlichen To-go-Variante.

»Durch ‚Intratone Pro' wird die Fernverwaltung unserer Produkte im Alltag für Hausverwalter und Objektbetreuer jetzt noch einfacher, flexibler und komfortabler«, erklärt René Radermacher, Geschäftsführer von Intratone Deutschland. »Es handelt sich um eine praktische App, die sich an den Erfordernissen der Anwender orientiert«, so Radermacher weiter.

App-solute Kontrolle - überall und jederzeit

Hausverwaltern und Wohnungsbaugesellschaften stehen beim Verwenden der ...

