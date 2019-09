In der ordentlichen Hauptversammlung der Kapsch TrafficCom AG wurden u.a. die Auszahlung einer Dividende von 1,50 Euro je Aktie (das sind insgesamt 19.500.000 Euro) beschlossen. Der Rest werde auf neue Rechnung vorgetragen, so das Unternehmen. Als Ex-Dividendentag wurde der 13. September 2019, als Nachweisstichtag der 16. September 2019 und als Zahltag der 18. September 2019 festgelegt. Wieder in den Aufsichtsrat gewählt wurden Franz Semmernegg, Kari Kapsch und Harald Sommerer wieder. Des weiteren wurde die Gesellschaft zum Erwerb eigener Aktien sowie die Ermächtigung zur Veräußerung auf andere Weise als über die Börse oder durch öffentliches Angebot ermächtigt. Der Vorstand wurde ferner ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats das ...

