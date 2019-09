Hochqualifizierte Fachkräfte sind nicht so leicht zu halten. Dirk Schuran vom Online-Vermittler Comatch erklärt, worauf es ankommt - und warum Unternehmen oft schon an der Stellenausschreibung scheitern.

Schwer zu finden und noch schwerer zu halten: Fachkräfte sind Mangelware am deutschen Arbeitsmarkt. Comatch hat daraus ein Geschäft gemacht. Seit 2015 vermittelt das Internetportal freiberufliche Berater an Unternehmen. Mehr als 9000 Experten, darunter Management-, Industrie- und Finanzberater, haben sich auf dem Online-Marktplatz registriert. Jährlich kommen etwa 2500 dazu - trotz strenger Auswahlkriterien. Wer sich auf Comatch anmelden möchte, braucht mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einer Unternehmensberatung, Wirtschaftsprüfung oder Investmentbank. Und mindestens zehn Jahre Erfahrung in der Industrie sind die Voraussetzung, um als Industrieexperte zu gelten.Comatch ist nicht nur im deutschsprachigen Raum und den Benelux-Staaten, sondern auch in Skandinavien und den Vereinigten Arabischen Emiraten aktiv. Die Online-Vermittler wissen, worauf es im Umgang mit den Fachkräften ankommt. Dirk Schuran, Mitglied der Geschäftsleitung von Comatch, erklärt im Interview, wie High Potentials ticken und worauf Firmenchefs achten müssen, wenn sie sich die Gunst der begehrten Freelancer sichern wollen.

WirtschaftsWoche: Vielen Unternehmen fällt es schwer, Fachkräfte langfristig ans Unternehmen zu binden. Woran liegt das?Dirk Schuran: Gut ausgebildete Absolventen haben einfach keine Lust mehr auf Konzern-Karriere. Das Versprechen "Du kannst bei uns in Rente gehen" reizt keine junge Fachkraft, die ihren Master im Ausland gemacht hat und nebenbei schon bei vier international tätigen Unternehmensberatungen gejobbt hat. Diesen Menschen muss man etwas bieten - und zwar nicht in dreißig Jahren, sondern heute. Wenn Sie einem jungen Talent sagen "Du machst irgendwann Karriere", dann wird der Ihnen sagen "Schön, aber die will ich jetzt haben". Sie müssen laufend spannende ...

