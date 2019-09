Der Dax hat am frühen Dienstagnachmittag an seine Gewinne der vergangenen vier Handelstage angeknüpft. Die Anleger warten auf geldpolitische Signale der Notenbanken. Außerdem ist zu beobachten, dass Anleger sich auf Werte konzentrieren, bei denen sie Nachholpotenzial zu erkennen glauben. Nach einer Empfehlung kaufen Anleger in Stuttgart heute Calls auf den Gabelstaplerbauer Jungheinrich, Jungheinrich Call WKN KA2J38 Einen deutlichen Überhang auf der Käuferseite beobachten Händler bei Calls auf Weibo, ein chinesischen Mikroblogging Portal, Weibo Call WKN MC1NQK MS Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß