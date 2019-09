Der Maschinenbauer Trumpf spürt eine drohende Rezession immer als Erster. Doch das Unternehmen steuert mit einem Notfallsystem dagegen - nach dem Vorbild norddeutscher Deichbauer.

Den "war room" hat Oliver Maassen gleich mal aus dem Vokabular gestrichen. Zu martialisch. Der Personalchef fing 2017 beim Maschinenbauer Trumpf in Ditzingen bei Stuttgart an, nach einer Karriere in der Bankenwelt. Maassen, heute Mitte 50, kam mit dem Casino-Kapitalismus der Finanzszene nicht mehr klar. Deshalb wollte er offensichtlich auch im neuen Job nicht an furchteinflößende Taten erinnert werden. Der Kriegsraum ist weg, dafür ist jetzt etwa von Krisentreffen die Rede. Klingt schon deutlich ziviler.

Die Bedeutung bleibt freilich gleich: Trumpf hat eine strategische Verteidigungslinie aufgebaut, die den Maschinenbauer vor wirtschaftlichen Risiken abschirmen soll. Mitarbeiter aus mehreren Bereichen analysieren regelmäßig die Entwicklung der Weltwirtschaft und prognostizieren, wie die eigenen Kunden darauf reagieren könnten. Das Unternehmen will Notfallpläne aktivieren und Jobs retten, bevor es zu spät ist, bevor konjunkturelle Einschläge die Bewegungsfähigkeit lähmen. Maassen lässt sich im Kreativraum bei Trumpf auf einen lila Sitzwürfel fallen und erklärt die Lage: "Wir erleben gerade den Beginn einer Konjunkturkrise", sagt er bestimmt. Bange wirkt er dabei nicht.

Trumpf macht der Konkurrenz vor, wie sich ein Unternehmen erfolgreich durch Krisen steuern lässt. In den vergangenen 25 Jahren musste der baden-württembergische Maschinenbauer keinen einzigen Mitarbeiter der festangestellten Stammbelegschaft aus konjunkturellen Gründen entlassen, selbst während und nach der Finanzkrise 2008 nicht. Dafür allerdings müssen Mitarbeiter Opfer bringen und zeitweise auf Geld verzichten. Freilich gilt der besondere Schutz nur für das Stammpersonal - wer nicht dazugehört, kann auch schnell wieder draußen sein.

Nach mehr als zehn Jahren Aufschwung trübt sich die Konjunktur ein. In Umfragen wie der des ifo Instituts schätzen die Unternehmen ihre Perspektiven skeptischer ein: Brexit, Handelskonflikte, China-Schwäche und die Transformation zur Elektromobilität bereiten ihnen Sorgen. Dass die Lage bei Trumpf aktuell angespannt ist, sendet ein deutliches Warnsignal in andere Branchen.

Trumpf fährt auf Sicht

Denn Trumpf ist ein sehr relevanter Frühindikator. Der Hightechmaschinenbauer setzt pro Jahr 3,8 Milliarden Euro um, beschäftigt weltweit mehr als 14.000 Mitarbeiter. Die Werkzeug- und Lasermaschinen sind oft Basis der Industrieproduktion: Auf den weiß lackierten Stanz- und Schneideapparaturen lassen sich Teile für Pkw-Türen ebenso fertigen wie Gehäuse für Tablets. In unsicheren Zeiten wie diesen überlegen es sich Kunden aber gut, ob sie Hunderttausende Euro für eine "TruLaser Weld 5000" oder eine "TruPlasma" ausgeben. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018/19 reduzierte sich der Auftragseingang bereits um drei Prozent. Das klingt noch nicht dramatisch, ist aber natürlich ein ernstes Thema für das Krisenteam. Einmal im Monat trifft sich Maassen mit dem Finanzchef des Konzerns und mit den Bereichsleitern der Sparten, allen voran die beiden wichtigsten, Werkzeug- und Lasermaschinen. Sie gehen die von Mitarbeitern vorbereiteten Daten systematisch durch: Umsätze und Auftragseingänge der Branche, Währungsrisiken, ökonomische Lage wichtiger Absatzländer. Auch Kennzahlen von Zulieferern kommen auf den Tisch. Maassens Fazit: "Kein Signal ist mehr grün, es sieht ziemlich rot aus", sagt er. "Wir fahren auf Sicht."

Im Alltag bekommen die Mitarbeiter den Beginn der Krise schon zu spüren. Eigentlich sollte in diesem Jahr die Kantine durch ein Gebäude erweitert werden - gestrichen. ...

