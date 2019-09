Greg Murphy und Dan Bishop konnten sich in ihren Kongressbezirken bei Nachwahlen durchsetzen. Damit haben die Republikaner zwei Kongresssitze in North Carolina verteidigt.

Die Republikaner haben zwei Kongresssitze bei Nachwahlen in North Carolina verteidigt. Der Arzt Greg Murphy setzte sich am Dienstag (Ortszeit) gegen den Demokraten Allen Thomas und zwei weitere Kandidaten durch und vertritt damit künftig den dritten Kongressbezirk des US-Staats im Repräsentantenhaus in Washington. Der Republikaner Dan Bishop siegte im neunten Kongressbezirk, wo er den Demokraten Dan McCready und zwei weitere Rivalen schlug.

