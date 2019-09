Die Probleme der Autozulieferer stehen weiter im Fokus auf der IAA. Dennoch dürfte der Dax deutlich höher in Handel starten. Was sonst noch für Anleger wichtig ist.

Der Dax hat am Dienstag den vierten Tag in Folge höher geschlossen. Nach einer Atempause am Morgen drehte er am frühen Nachmittag wieder ins Plus und beendet den Handel 0,35 Prozent höher bei 12.268 Punkten.

Die Anlegerstimmung signalisiert zudem weiter steigende Kurse. "Die Zeichen stehen auf Fortsetzung der Rally, zumindest für diese Woche", meinte Börsenexperte Stephan Heibel nach Auswertung der wöchentlichen Handelsblatt-Umfrage Dax-Sentiment und weiterer Indikatoren am Montag dieser Woche.

Und mit dem heutigen Auftakt setzt sich die Rally deutlich fort. Vorbörslichen Indikatoren zufolge dürfte das deutsche Börsenbarometer bei 13.335 Punkten eröffnen und damit knapp 70 Zähler über dem gestrigen Vortagesschluss.

1 - Vorgabe aus den USA

Die US-Börsen haben am Dienstag uneinheitlich geschlossen. Wieder aufkeimende Rezessionsängste machten der Wall Street zu schaffen. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss 0,3 Prozent höher auf 26.909 Punkten. Der technologielastige Nasdaq notierte kaum verändert bei 8084 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 stagnierte bei 2979 Punkten.

Genährt wurden die Spekulationen von den stärksten Preissenkungen der chinesischen Industrie seit drei Jahren. Die dortigen Erzeugerpreise fielen im August um 0,8 Prozent. Börsianer werteten dies als Zeichen für die Belastungen der weltweit zweitgrößten Volkswirtschaft durch den Zollstreit mit den USA.

2 - Handel in Asien

Die japanischen Aktien sind am Mittwoch auf ein Sechs-Wochen-Hoch gestiegen. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index notierte am Mittwoch gegen Mittag 0,45 Prozent fester bei 21.489 Punkten. Der breiter gefasste Topix stieg um 0,87 Prozent auf 1571 Zähler.

Vor allem Bankwerte trieben die Kurse. Zudem profitierten die Exportwerte vom schwächelnden Yen und die Vorstellung des neuen iPhones verhalf Apple-Zulieferern zu Gewinnen. So stiegen die Aktien der Zulieferer Murata Manufacturing um 1,5 Prozent, Alps Alpine um drei Prozent und auch Minebea Mitsumi konnte einen Anstieg um 1,9 Prozent verzeichnen.

3 - Probleme der Zulieferer weiter im Fokus der IAA

Auf der Internationalen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...