Die Analysten der Schweizer Großbank Credit Suisse erwarten für die Aktien des Industriekonzern ThyssenKrupp weiterhin einen deutlichen Kursrückgang. In der jüngsten Studie stellt Analyst Conor Rowley fest: ...dass sich die Stahlbranche in den letzten Zügen eines Abwärtszyklus befinde. Zukünftig erwartet er zwar eine Erholung der Branche, bei der auch die Margen in Europa wieder steigen dürften. Allerdings sieht er die Erholung nicht bei ThyssenKrupp, da hier die Unternehmensbilanz Sor...

Den vollständigen Artikel lesen ...