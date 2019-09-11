BERENBERG HEBT ZIEL FÜR WPP AUF 985 (900) PENCE - 'HOLD'CITIGROUP HEBT ZIEL FÜR ASTRAZENECA AUF 10000 (7000) PENCE - 'BUY'HSBC SENKT SHELL AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 2500 (2780) PENCEHSBC SENKT SHELL B AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 2500 (2780) PENCEHSBC SENKT ZIEL FÜR TOTAL SA AUF 51,50 (56) EUR - 'BUY'SOCGEN SENKT ZIEL FÜR UBS AUF 9,60 (10,50) CHF - 'SELL' HSBC HEBT ZIEL FÜR LPKF LASER AUF 12,70 (10,60) EUR - 'BUY'HSBC SENKT PUMA SE AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 73 (72) EURHSBC SENKT SLM SOLUTIONS AUF 'REDUCE' (HOLD) - ZIEL 10 EURLAMPE HEBT DEUTSCHE WOHNEN AUF 'KAUFEN' (HALTEN)UBS HEBT ZIEL FÜR GEA GROUP AUF 24,20 (22) EUR - 'NEUTRAL' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...