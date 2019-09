AUTOMOBIL-ELEKTRONIK: Shalini Palmer, wie laufen die Geschäfte im Automotive-Bereich? Shalini Palmer: Die Geschäfte laufen für uns relativ gut, obwohl unser Automotive-Geschäft im zweiten Quartal global leicht rückläufig ist, aber das ist in der momentanen Marktsituation auch zu erwarten. Auf das ganze Jahr bezogen ging unser Geschäft um ein bis zwei Prozent zurück, aber wenn man die rückläufigen Produktionszahlen bei den OEMs betrachtet, dann ist unser Anteil in den Fokusbereichen gestiegen. Daher sind wir unter den gegebenen Marktbedingungen eigentlich recht glücklich. Wir hatten sowohl in 2018 als auch im zweiten Quartal einen globalen Automotive-Anteil von 16 % am Gesamtgeschäft von Analog Devices, sodass wir 2018 einen Umsatz im Automotive-Bereich von knapp einer Milliarde US-Dollar hatten. Mit dem wachsenden Anteil von Elektronik und damit von Halbleitern sollte es keinen Grund geben, warum unser Geschäft auch mittelfristig im Automotive-Bereich nicht einen Anteil von 20 % haben sollte. In welchen Bereichen sind Sie dabei aktiv? Shalini Palmer: Unsere MEMS-Technologie kommt seit Generationen im Safety-Bereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...