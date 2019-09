Auch am Dienstag haben sich die Anleger in Europa in Zurückhaltung geübt, der EuroStoxx 50 veränderte sich den ganzen Handelsverlauf über nur unwesentlich und beendete den Tag 0,1% höher. Einen Gewinn in gleichem Ausmaß gab es auch in Paris, in London war der Optimismus etwas deutlicher ausgeprägt was zu einem Plus von 0,4% führte, auch der DAX konnte sich genauso viel verbessern. Es half vor allem die Hoffnung auf geldpolitische Lockerungen durch die EZB am Donnerstag, vor dem anstehenden Zinsentscheid haben die Währungshüter der Eurozone den Markt bereits auf umfangreiche Maßnahmen vorbereitet und so die Erwartungen recht hoch werden lassen. Einige Anleger fürchten deshalb aber nun auch die Gefahr von Enttäuschungen ....

