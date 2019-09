Der deutsche Leitindex setzt seine beeindruckende Vorstellung des Vortags fort. Zu den Gewinnern zählt auch der Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor.

Der Dax ist nicht zu bremsen. Auch nach vier Handelstagen mit Kursgewinnen in Folge steigt der deutsche Leitindex zur Eröffnung am heutigen Mittwoch um 0,5 Prozent auf 12.325 Punkte.

Bereits der gestrige Handelstag war eine beeindruckende Vorstellung: Der deutsche Dax ließ stagnierende europäische Indizes hinter sich. Er schloss den Handelstag mit 0,35 Prozent im Plus bei 12.268 Zählern, obwohl alle drei US-Indizes zu diesem Zeitpunkt deutlich im Minus lagen. Solche eine Konstellation kommt selten vor.

Positiv für die Märkte heut ist: China hat am Mittwoch Ausnahmen von zusätzlichen Vergeltungszöllen auf US-Importe angekündigt. Nach Angaben des Finanzministeriums in Peking geht es dabei unter anderem um Molke und Fischmehl, die beide als Tierfutter eingesetzt werden. Ferner gilt für bestimmte Schmiermittel eine Ausnahme. Insgesamt sind 16 Produkttypen aus den USA betroffen. Die Regelung gilt ab dem 17. September für ein Jahr.

Der gesamte Dax-Anstieg seit Mitte August, als die Frankfurter Benchmark noch auf einem Stand von 11.266 Zählern notierte, ging auch mit einer Beruhigung der klassischen Krisenindikatoren einher.

Der VDax, auch "Angstbarometer" genannter Volatilitätsindex, ist wieder deutlich unter die kritische Marke von 20 Prozent gerutscht und liegt derzeit bei 15,42 Prozent. Dieser Index spiegelt die Einschätzungen der Finanzprofis wider, welche Schwankungsbreite der Index in den kommenden 30 Handelstagen haben wird. Ein niedriger Wert bedeutet eine geringere Volatilität.

Der Schweizer Franken, der klassische sichere Hafen für Investoren, hat allein in dieser Woche mehr als ein Prozent gegenüber dem Euro verloren.

Und mit einer 30-jährigen deutschen Staatsanleihe können Anleger seit gestern wieder eine positive Rendite erzielen, aktuell liegt dieser Wert bei 0,008 Prozent.

Auch am heutigen Handelstag setzt sich das Spiel an der Börse Stuttgart fort: Die Kurse steigen, Privatanleger spekulieren auf fallende Kurse. Das Euwax-Sentiment des Handelsplatzes ist auf einen Wert von minus 7,10 abgerutscht und zeigt eine stetig steigende Zahl an Short-Hebelprodukte in deren Depots an. Short-Hebelprodukte steigen, wenn die Kurse fallen.

Dieser Indikator der Börse Stuttgart wird anhand realer Trades mit Hebelprodukten auf den Dax berechnet. Zusammen mit einem aktuell hohen Investitionsbedarf lässt das nur den Schluss zu: Viele Privatanleger warten auf Einstiegskurse und dürften durch ihr Verhalten einen größeren Einbruch an den Märkten in den kommenden Handelstagen verhindern. Zumindest solange das Euwax-Sentiment auf solch einem hohen Niveau notiert.

Die institutionellen Investoren hingegen, die an der Frankfurter Terminbörse ...

