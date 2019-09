Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Generali Assicuraz. -0,15% auf 17,175, davor 8 Tage im Plus (5,75% Zuwachs von 16,27 auf 17,2), NetEase -2,72% auf 272,72, davor 7 Tage im Plus (11,92% Zuwachs von 250,49 auf 280,34), Shinko Electric Industries -1,88% auf 7,371, davor 7 Tage im Plus (10,16% Zuwachs von 6,82 auf 7,51), World Bank 0.0 Dec25 EUR Str. -0% auf 64,666, davor 7 Tage im Plus (1,25% Zuwachs von 63,87 auf 64,67), Vectron -5,24% auf 10,85, davor 6 Tage im Plus (15,66% Zuwachs von 9,9 auf 11,45), Wiener Privatbank -0,75% auf 6,6, davor 6 Tage im Plus (20,91% Zuwachs von 5,5 auf 6,65), SolarWorld -1,1% auf 0,045, davor 6 Tage ohne Veränderung , Vonovia SE +0,07% auf 42,23, davor 6 Tage im Minus (-6,84% Verlust von 45,3 auf 42,2), Pinterest +2,13% auf 28,8, davor 6 Tage im Minus ...

