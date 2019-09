Das LTE-Gateway versorgt entweder ein aktuelles analoges Aufzugsnotruf-Telefon oder bis zu vier Gebäude- bzw. Kabinenmodule über je eine 2-Drähte-Verbindung. Je nach Endgerät schaltet das Gateway analog (via DTMF) oder digital (via IP) Geräte am »Elevator Building Security-Center (EBS)« von Behnke auf.

Ein weiteres Highlight auf der Messe ist der Aufzugsnotruf-Leitstand auf Basis des EBS-Centers. Dieses bietet die Möglichkeit, die Serverapplikation zur Einbindung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...