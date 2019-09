11.9.: Henning Bergmann und Lars Brandau läuten die Opening Bell für Mittwoch und bringen DDV-Power in das ZFA: Ersterer ist nun Beirat des ZFA, zweiterer langjähriger ZFA-Award-Moderator http://www.derivateverband.de http://www.zertifikateforum.at 10.9.: Beatrix Krainer läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Riskmanagerin der Deutsche Bank und ambitionierte Hobbyläuferin ist Stammgast auf Siegespodesten. Zuletzt mit 18:29 auf 5k https://www.deutsche-bank.de/pk.html http://www.sportgeschichte.at 9.9.: Przemyslaw Wardega läutet die Opening Bell für Montag. Der Marketing-Mann der Immofinanz in Polen freut sich (wie wir) auf den heutigen Fussball-EM-Quali-Hammer POL vs. AUT (20:45 Uhr), Przemyslaw war unser Guide im "Projekt Polen" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...