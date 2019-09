Sieben von zehn Flügen sind laut dem Flughafenverband ADV im Juli pünktlich gewesen. Nur ein Bruchteil der Flüge musste gestrichen werden.

An den deutschen Flughäfen hat sich im Juli die Pünktlichkeit verbessert. So waren 70,1 Prozent der Flüge pünktlich, wie der Flughafenverband ADV am Mittwoch in Berlin mitteilte. Das waren 12,1 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor, als der europäische Luftverkehr in einem ...

