Vor allem bei älteren Einbruchmeldeanlagen ist noch die konventionelle, drahtgebundene Verkabelungstechnik zur Übertragung von Alarmmeldungen im Einsatz. Die Übertragung von Ereignissen erfolgt hierbei auf Basis des Vergleiches von überwachten physikalischen Kenngrößen. Änderungen dieser Kenngrößen werden als elektrischer Schaltimpuls an die Einbruchmeldezentrale übertragen. Diese wertet die Information aus und löst gegebenenfalls optische und/oder akustische Signalgeber wie Sirenen und Blitzleuchten aus.

Der Vorteil einer konventionellen Verdrahtung liegt vor allem in ihrem einfachen Aufbau, bei dem die Meldelinien stichförmig miteinander verdrahtet werden. Die Anzahl der anschließbaren Melder ist dabei jedoch durch Leitungslänge und Leitungsquerschnitt sowie durch die benötigte Minimalspannung der anschließbaren Komponenten begrenzt. Daher werden bei größeren Anlagen mehrere Stichleitungen benötigt, sodass sich der Verkabelungsaufwand zwangsläufig erhöht.

Dem grundsätzlich dennoch einfachen Aufbau stehen allerdings entscheidende Nachteile gegenüber: Das ist zum einen der vergleichsweise hohe Montageaufwand sowie zum anderen die geringe Flexibilität bei der Leitungsverlegung vor allem in Bestandsbauten, da Nachrüstungen hier aufwändig, teuer und in der Regel nicht ohne Eingriffe in die Bausubstanz möglich sind. Der gravierendste Nachteil ist jedoch sicherheitstechnischer Natur: Wird eine Stichleitung durchtrennt, fällt die komplette Meldelinie aus.

Drahtgebundene Busanlagen

Als moderne Variante drahtgebundener Einbruchmeldeanlagen haben sich mittlerweile busfähige Systeme etabliert. Auch bei der Datenbustechnik werden jedoch Leitungen benötigt. Das sind je nach Hersteller zwei- oder vieradrige Busleitungen. Über diese erfolgt die Datenübertragung und Energieversorgung der angeschlossenen Komponenten. Um die Kommunikation zwischen den einzelnen Bauteilen zu ermöglichen, erhält jede Komponente eine eigene ID - die sogenannte Bus-Adresse. Die Verdrahtung erfolgt in Ringbustechnik. Diese hat den Vorteil, dass selbst bei Durchtrennung der Leitung an einer Stelle die Kommunikation zu allen Komponenten aufrechterhalten werden kann.

Im Vergleich zur konventionellen Drahttechnik erweist sich die Bustechnik als deutlich flexibler, da über sogenannte Meldergruppenmodule viele verschiedene ...

