Die Nachfrage nach Sicherheitstechnik wächst. Nach aktuellen Zahlen, die im Juni 2019 von den einschlägigen Fachverbänden BHE (Bundesverband Sicherheitstechnik) und ZVEI (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie) vorgelegt wurden, verzeichnete die elektronische Sicherheitstechnik im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum in allen Segmenten. Dieses belief sich insgesamt auf 5,6?% und knapp über 4,4 Milliarden Euro. Auch Fachbetriebe des Elektrohandwerks möchten von der Nachfrage profitieren, indem sie ihr Brot- und Buttergeschäft der E-Installationen um Sicherheitstechnik erweitern und den Kunden Leistungen für verschiedene Gewerke aus einer Hand anbieten.

Spezialwissen mindert Haftungsrisiken

Doch hier ist Vorsicht geboten. Spezialwissen ist in diesem Betätigungsfeld zwingend erforderlich, auch um Haftungsrisiken zu mindern. Sicherheitsexperte Manfred Endt ist Vorsitzender des Fachausschusses Einbruchschutz beim BHE Bundesverband Sicherheitstechnik. Er rät grundsätzlich dazu, die anerkannten Regeln der Technik zu beachten, denn in Schadens- und Haftungsfällen könne deren Einhaltung relevant sein.

So muss beim Einbau einer Einbruchmeldeanlage (EMA) die DIN VDE 0833-3 Anwendung finden. Die Norm gibt unter anderem Mindestüberwachungsmaßnahmen für die verschiedenen Sicherheitsbereiche, so für Zugänge, Fenster und Fenstertüren oder beispielsweise auch für Lichtschächte vor, wobei die Anforderungen bei höherem Sicherheitsgrad einer EMA steigen.

Bewegungsmelder falsch positioniert

Ein immer wieder auftretender typischer Fehler von Unkundigen ist beispielsweise die falsche Positionierung von Bewegungsmeldern (Bild). Endt erklärt dazu: »Wenn das Licht versehentlich angeht, ist das kein wesentliches Problem. Aber wenn ein Bewegungsmelder im Gefahrenfall nicht oder häufig ohne Not fälschlich auslöst, dann schon.«

Mit Fehlfunktionen sei etwa zu rechnen, wenn ein Passiv-Infrarotbewegungsmelder (PIR-Melder) - in Unkenntnis von Normvorgaben und entgegen der physikalisch-technischen Produkteigenschaften - so platziert wurde, dass er auf eine kalte Fensterscheibe statt in Richtung Innenraum ausgerichtet ist. Ebenso seien bei diesen Meldern Fehlfunktionen wahrscheinlich, wenn ...

