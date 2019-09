Hohe Verluste haben den Einsatz der Anleger nahezu komplett aufgezehrt, die Schulden wachsen weiter: Im Schnellcheck zeigt die Halbjahresbilanz, wie schlimm es um Vapiano steht - und warum die Aktie trotzdem steigt.

Drei Monate Zeit haben börsennotierte Gesellschaften, um Aktionären ihren Halbjahresabschluss zu präsentieren. Dass Unternehmen tatsächlich mal in die Nähe dieser Marke kommen, ist selten. Die Kölner Restaurantkette Vapiano aber ließ ihre Aktionäre lange schmoren. Erst am 11. September, also rund zweieinhalb Monate nach Halbjahresende, stellte Vapiano seinen mit Spannung erwarteten Bericht vor. Das Unternehmen steckt zwei Jahre nach dem Börsengang in einer schweren Krise, weil es sich bei der Expansion verhoben hat und unter Gästeschwund leidet. Der Aktienkurs hat sich seit dem Hoch etwa gefünftelt. Nun also können die gebeutelten Aktionäre aus erster Hand nachlesen, wie es um das Unternehmen bestellt ist - beziehungsweise war.

Aufschlussreich ist etwa die Seite 30 des Halbjahresberichts. Dort steht, dass das Unternehmen Mitte Juni 12,9 Millionen Euro Kredit von seinen Großaktionären ausgezahlt bekam und Banken zuvor gesperrte Kreditlinien wieder freigaben. Weiter heißt es: "Unter Berücksichtigung dieser Vereinbarung erfolgte die Aufstellung des Konzernabschlusses unter der Annahme der Unternehmensfortführung." Das zeigt: Die Kölner brauchten das Geld sehr dringend. Dank der Finanzspritze verfügte der Konzern zum 30. Juni wieder über gut 20 Millionen Euro Bares.

Das Bargeldpolster ist auch nötig. Denn das im operativen Geschäft erwirtschaftete Geld reicht nicht annähernd, ...

