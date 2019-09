Der kanadische Energieversorger Fortis Inc. (ISIN: CA3495531079, TSX: FTS) erhöht seine Quartalsdividende um 6,1 Prozent auf 47,75 kanadische Cents. Der Konzern aus St. John's in Neufundland hebt damit die Ausschüttung das 46. Jahr in Folge an. Auf das Jahr hochgerechnet werden künftig 1,91 CAD an die Aktionäre ausgeschüttet. Die aktuelle Dividendenrendite liegt beim derzeitigen Aktienkurs von 55,17 CAD (Stand: 10. ...

