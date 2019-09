Diese Meldung stach für mich aus dem Sumpf der Neuigkeiten heraus: externe Berater ließen sich ihre Arbeit im politischen Berlin im ersten Halbjahr 2019 nach neuesten Meldungen mit über 330?Mio.(!)?€ vergolden. Kein schlechter Schnitt, dachte ich, die Damen und Herren haben es wohl drauf, oder?

Szenenwechsel: Das bereits in einem anderen Editorial erwähnte eigene Haus befindet sich von der Fertigstellung her auf der Zielgeraden. In Erinnerung wird mir bleiben, dass so einige, die daran beteiligt waren, nicht wirklich das »große Ganze« im Blick hatten. Es gab zwar einen Bauleiter, ...

