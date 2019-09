Nach ARD-Berichten hat die CDU in Sachsen-Anhalt mit der AfD in einer Gemeinde zusammenarbeitet. Die Reaktion der Christdemokraten erfolgt prompt.

Als Reaktion auf einen Medienbericht beendet die CDU in Eilsleben in Sachsen-Anhalt die Zusammenarbeit mit einem von der AfD aufgestellten Gemeinderatsmitglied. "Zusammenschlüsse und Zusammenarbeit mit Rechtsextremisten verbieten sich", teilte der CDU-Regionalgeschäftsführer Michel Földi am Mittwoch mit. "Es gab und gibt keine Koalition im Gemeinderat Eilsleben mit der AfD." Dies gelte für den gesamten Landkreis Börde. Dort hieß es: "Der Kreisverband gibt keine weiteren Statements dazu ab." Der CDU-Landesverband Sachsen-Anhalt wollte sich am Mittwoch nicht zu dem Fall äußern.

Zuvor hatte das ARD-Magazin "Report Mainz" berichtet, dass im Gemeinderat von Eilsleben bei Magdeburg die örtliche CDU eine gemeinsame Fraktion mit einem Rechtsextremisten gebildet habe. Dieser soll laut dem Bericht in der Vergangenheit an Neonazi-Aufmärschen teilgenommen haben.

Noch im August hatte der Landesverband ein Grundlagenpapier verabschiedet, in dem es heißt, "die CDU spricht sich eindeutig für eine klare Abgrenzung gegenüber der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...