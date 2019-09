Die Inbetriebnahme der Anlage in Kallo plant Borealis für Mitte 2022. Sie wird sicherstellen, dass sich Verarbeiter in Europa in Zukunft auf eine sichere Versorgung mit preisgünstigem Propylen und dessen Derivaten verlassen könen. Die Dehydrierung von Propan zu Propylen ist ein esentieller Prozessschritt in der Herstellung des verbreiteten Kunststoffes Poly-Propylen (PP). Die europäische Propylennachfrage wächst, im Moment ist das Angebot jedoch aufgrund des Zusammenwirkens globaler Marktentwicklungen jedoch rückläufig.

Mehr Kapazität, Effizienz und Nachhaltigkeit

Borealis' Entscheidung, in den Standort Kallo zu investieren, wurde von einer Reihe von Faktoren beeinflusst. Zum einen sind die Größenvorteile, die der Antwerpener Hafen durch seine gut etablierte Transport- und Logistikinfrastruktur in Flandern bietet, von wesentlicher Bedeutung. Aufgrund der Nähe zu einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...