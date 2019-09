Most Actives des Handelstages: Aumann Call http://bit.ly/2mdddKR SAP Call WKN http://bit.ly/2Xz2Huc Versöhnlichere Töne aus China im Handelsstreit mit den USA haben die wieder risikofreudigeren Anleger bestärkt. Die Regierung will den USA entgegenkommen und eine Reihe von US-Produkten von der Strafzoll-Liste streichen. Der Dax näherte sich der nächsten runden Marke bei 12.400 Punkten. Den Wirtschaftsausblick mit den Most Actives der Börse Stuttgart präsentiert Börsenmoderator Andreas Groß