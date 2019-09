Das Wichtigste vorneweg: Meiner Meinung nach ist die Aktie der Heidelberger Druck denkbar ungeeignet für Investoren, die eine "ruhige" Aktie im Depot halten wollen. Eine Position in diesem Wert verlangt auf jeden Fall einen strikten Stopp. Denn dass diese Aktie viel Kummer bereiten kann, werden langfristige Investoren ohne Zögern bestätigen. So notierte der Anteilschein im Oktober 2017 noch bei über 3,60 Euro. Der bisherige Tiefpunkt wurde am 15. August dieses Jahres mit 0,84 Euro erreicht. Dann ... (Jörg Mahnert)

