Wenn ich einen Blick auf den Point&Figure-Chart der Aktie von Gerry Weber werfe, schrillen weiterhin alle Alarmglocken. Notierte der Wert im Februar 2015 noch über 36 Euro, sehen wir uns aktuell Kursen um 4 Eurocent gegenüber. Im Januar hat Gerry Weber Insolvenz angemeldet. Im August wurde ein Insolvenzplan vorgelegt. Die Aktionäre müssen darüber am 18. September, also in einer Woche, abstimmen. Charttechnisch kann ich hier aktuell keinerlei Handlungsempfehlung geben. Auch fundamental agierende ... (Jörg Mahnert)

