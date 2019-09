Die Käufer haben in den vergangenen Tagen ihre Chance bei der Aktie der Geely Automobile Holding genutzt. Es gelang ihnen, den Kurs deutlicher von der 50-Tagelinie abzusetzen, sodass die Aktie bis zum Mittwoch bis auf 1,54 Euro ansteigen konnte. Hier trifft die Aktie nun auf den Widerstand, den das Hoch vom 3. Juli bei 1,56 Euro bildet. So wundert es nicht, dass die Aktie in dieser Woche in eine kleine Seitwärtsbewegung übergegangen ist. Positiv aus Sicht der Käufer ist, dass die am Montag gerissene ... (Dr. Bernd Heim)

