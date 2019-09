Gestoppte bzw. gedrehte Serien: CA Immo +0,99% auf 30,7, davor 7 Tage im Minus (-5,59% Verlust von 32,2 auf 30,4), SBO -0,82% auf 60,8, davor 5 Tage im Plus (10,85% Zuwachs von 55,3 auf 61,3), RBI -0,83% auf 21,41, davor 5 Tage im Plus (10,52% Zuwachs von 19,54 auf 21,59), Agrana -0,12% auf 16,94, davor 5 Tage im Plus (4,82% Zuwachs von 16,18 auf 16,96), B-A-L Germany AG Vz+10% auf 1,98, davor 4 Tage im Minus (-53,85% Verlust von 3,9 auf 1,8), UBM -0,48% auf 41,4, davor 3 Tage im Plus (4% Zuwachs von 40 auf 41,6), Addiko Bank 0% auf 17,5, davor 3 Tage im Plus (3,67% Zuwachs von 16,88 auf 17,5), Polytec -1,27% auf 8,56, davor 3 Tage im Plus (6,12% Zuwachs von 8,17 auf 8,67), VIG -0,21% auf 23,7, davor 3 Tage im Plus (6,74% Zuwachs von 22,25 auf 23,75). Folgende Titel haben den Moving ...

