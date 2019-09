Bis zum Jahr 2030 könnten viele Müllverbrennungsanlagen in Deutschland abgeschaltet werden. Diese Ansicht vertritt der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) und bezieht sich dabei auf eine aktuelle Studie des Öko-Instituts und Alwast Consulting, die der Umweltverband heute zusammen mit dem Entsorger Remondis in Berlin vorgestellt hat. Aktuell werden rund 26 Mio Tonnen Afall pro Jahr in Deutschland verbrannt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...