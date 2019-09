Die Erkenntnis, dass sich ein hoher Bildungsabschluss lohnt, hat sich wohl durchgesetzt. Immer mehr Menschen streben an Hochschulen oder Berufsakademien. Doch es gibt erhebliche Unterschiede zwischen den Bundesländern.

Die Zahl der jungen Menschen in Deutschland, die ein Studium oder eine vergleichbare höhere Ausbildung absolvieren, steigt weiter an. Das ist die eine Nachricht, die aus der neuen OECD-Studie "Bildung auf einen Blick 2019" hervorgeht. Doch die statistischen Ämter des Bundes und der Länder haben die OECD-Daten nun genauer ausgewertet und regional große Unterschiede festgestellt - und das ist eben die andere, deutlich drastischere Nachricht: In manchen Bundesländern wie Niedersachsen oder Schleswig-Holstein ist der Anteil an Akademikern und Fachhochschülern nämlich erheblich geringer und in den vergangenen Jahren auch nicht so stark angestiegen wie anderswo.

Die OECD-Studie berücksichtigt in der Studie Anfängerinnen und Anfänger im sogenannten Tertiärbereich. Nach der "International Standard Classification of Education (ISCED)" der UNESCO sind damit zweijährige Fachschulausbildungen als Techniker oder Betriebswirt, Meister oder Fachwirte sowie Studiengänge an Fachhochschulen, Berufsakademien oder Universitäten gemeint.

In Deutschland haben 2017 sechs von zehn Schulabgängern einen dieser Wege eingeschlagen. Im Vergleich zu 2006 ist das schon einmal eine deutliche Steigerung. Damals lag die Anfängerquote im Tertiärbereich bundesweit noch bei 43 Prozent.

RegionStudienjahrAnfängerquote imTertiärbereich (%)Baden-Württemberg

2006

2017

53,0

64,1

Bayern

2006

2017

42,5

53,1

Berlin

2006

2017

51,7

92,0

Brandenburg

2006

2017

25,3

46,9

Bremen

2006

2017

66,3

82,3

Hamburg

2006

2017

60,7

80,3

Hessen

2006

2017

51,9

64,8

Mecklenburg-Vorpommern

2006

2017

29,0

54,7

Niedersachsen

2006

2017

34,8

43,9

Nordrhein-Westfalen

2006

2017

44,4

63,7

Rheinland-Pfalz

2006

2017

43,1

53,8

Saarland

2006

2017

41,8

65,0

Sachsen

2006

2017

42,4

68,9

Sachsen-Anhalt

2006

2017

28,3

55,9

Schleswig-Holstein

2006

2017

30,9

39,3

Thüringen

2006

2017

35,2

62,0

Deutschland

2006

2017

43,3

60,0

OECD-Durchschnitt201764,9

