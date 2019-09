Gibt es anderes Leben im Weltraum? Neue Erkenntnisse von Wissenschaftlern über den Exoplanten Supererde lassen die Chancen dafür zumindest steigen.

Erstmals haben Forscher Wasser auf einem potenziell lebensfähigen Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt. In der Atmosphäre des 110 Lichtjahre entfernten Exoplaneten sei Wasserdampf festgestellt worden, teilten die Wissenschaftler vom University College in London am Mittwoch ...

