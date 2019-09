Eine Woche nach der Razzia bei der PIM Gold GmbH steht der Geschäftsbetrieb still. Die Strafverfolger gehen offenbar von einem Millionenschaden aus.

Der Mann steht vor einem Regal voller Goldbarren und wischt sich die Stirn. Er habe den ganzen Tag Gold gezählt, sagt Julius L. (51). Eine schweißtreibende Arbeit sei das. Er lässt sich im Tresor filmen, denn der Vertriebschef hat eine Botschaft für die Kunden der PIM Gold GmbH: Das Gold ist sicher gelagert. Im März 2017 ist das Video bei Facebook veröffentlicht worden. Heute ist der Film nicht mehr zu finden, und an der großen Sicherheit des Goldes gibt es inzwischen große Zweifel.

Seit einer Woche regiert das Chaos beim Goldhändler PIM aus Heusenstamm und bei dessen Vertriebsarm Premium Gold Deutschland (PGD), den Julius L. leitet. Der Geschäftsbetrieb ist eingestellt. Die Staatsmacht hat sämtliche Konten eingefroren und alle Vermögenswerte beschlagnahmt.

"Wir alle sind dran, diese Situation aufzuklären, um entsprechend weitermachen zu können", teilte Julius L. den wichtigsten Vertriebsleuten per Mail mit. Einfach wird das nicht. "Telefonisch bin ich aktuell nicht erreichbar, mein Handy liegt bei der Polizei", heißt es in der Mail.

Vergangene Woche hatte die Staatsanwaltschaft Darmstadt den Firmensitz von PIM und PGD in Heusenstamm durchsucht und den PIM-Chef Mesut P. in Untersuchungshaft genommen. Die Behörde wirft Mesut P., Julius L. und einem Anwalt der Firmen unter anderem gewerbsmäßigen Betrug vor.

Nach Informationen des Handelsblatts haben die Ermittler den dringenden Verdacht, dass in den Tresoren der PIM fast zwei Tonnen Kundengold fehlen - im Wert von aktuell knapp 82 Millionen Euro. Julius L. weist die Vorwürfe von sich, wie sein Anwalt mitteilt. Die Verteidigerin von Mesut P. war nicht zu sprechen.

Für die Goldkäufer sind die Erkenntnisse der Staatsanwaltschaft pure Horrornachrichten. Bei vielen Verträgen mit PIM gingen sie in Vorleistung. Das Unternehmen bot je nach Vertrag drei bis sechs Prozent Bonusgold, wenn die Käufer ihr erworbenes Gold in den Tresoren liegen ließen und nicht abholten.

Der Goldhändler versprach, das Kapital im Altgoldhandel einzusetzen und seine Kunden an den Erträgen eines Gold-Recyclingkreislaufs zu beteiligen. Die Verträge ähnelten einer Kapitalanlage. Noch im Juli hatten Verbraucherschützer und Goldexperten im Handelsblatt das Geschäftsmodell als wenig glaubwürdig kritisiert.

Dieser Verdacht scheint sich nun zu erhärten, denn die Staatsanwaltschaft ermittelte und verglich drei Mengenangaben. Eine Vertragsdatenbank von PIM soll Lieferverpflichtungen von 3,38 Tonnen Feingold auflisten, von denen angeblich 2,11 Tonnen separat gelagert werden mussten. Bei einer ersten Durchsuchung Mitte Juli, die nicht öffentlich bekannt wurde, hatte die Behörde nur 215 Kilogramm Fein- und 13 Kilogramm Altgold gefunden. Die Differenz: mindestens 1,886 Tonnen.

PIM hatte den Kunden in vielen Verträgen versprochen, ihr Gold separat beim Sicherheitsdienstleister Loomis in Raunheim aufzubewahren - dort, wo wohl auch das Video mit dem verschwitzten Julius L. entstand. Eine separate Lagerung von Kunden- und Firmengold konnte die Staatsanwaltschaft indes nicht feststellen. Deshalb hat sie Vermögenswerte eingezogen, die sie in Heusenstamm und im Lager ...

Den vollständigen Artikel lesen ...