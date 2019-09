Ausgangspunkt der Neuentwicklung ist die Plastosens-Technologie. Bei diesem patentierten Verfahren werden die Sensoren nicht wie bisher üblich in einem Metallrohr vergossen, sondern im Spritzgussverfahren mit Kunststoff ummantelt. Das größte Plus bei Sensorik aus Kunststoff ist die völlige Formfreiheit. Die Messgeräte passen sich an die jeweilige Einbausituation an. So lässt sich zum Beispiel ein Temperatursensor komplett in eine Kunststoff-Rohrleitung integrieren. Oder er ist rund, spiralförmig und hat einen Winkel - die Möglichkeiten sind vielfältig.

Diese neue Art der Messtechnik kommt bereits jetzt in Motorenwicklungen oder in weißer Ware zum Einsatz und kann dort weitere Vorteile wie Wasserdichtigkeit oder Vibrationsfestigkeit ausspielen. Doch das ist erst der Beginn einer Entwicklung, die weit über herkömmliche Sensortechnik hinausgehen könnte. Das DFM-Projekt blickt ein Stück weit in die Zukunft der Messtechnik in einer digitalisierten Welt. Im Mittelpunkt steht hier ein Modulbaukasten, in dem Sensorik für diverse Messgrößen in einem Kunststoffgehäuse verbaut wird.

Verschiedene Messgrößen zusammenfassen

Verschiedene Messgrößen wie Temperatur, Druck, Feuchte oder Kraft lassen sich in sogenannten Multi-Sensorknoten zusammenfassen. Da ebenfalls ein Microcontroller ...

