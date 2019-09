Verzögerungen an der Grenze, Lebensmittelengpässe und möglicher Weise knappe Medikamente: Downing Street geht von schweren Folgen bei einem No Deal-Brexit aus. Die Verfassungskrise des Landes weitet sich unterdessen aus.

Der Schlagabtausch zwischen der Regierung und dem Parlament in London geht in die nächste Runde: Am Mittwochabend gab Downing Street einem Beschluss des Parlaments nach und veröffentlichte ein fünfseitiges Dokument, das darlegt, was aus der Sicht der Regierung im Fall eines No Deal-Brexits zu erwarten wäre. Es ist Teil der "Operation Yellowhammer"-Notfallplanungen, mit denen sich Downing Street auf einen ungeordneten Brexit vorbereitet.

Und das Papier hat es in sich:

- So räumen die Verfasser des Dokuments gleich zu Beginn ein, dass sich die Wirtschaft nur äußerst unzureichend auf einen No Deal-Brexit vorbereitet hat. Zudem herrsche derzeit bei vielen Unternehmen eine "EU-Austritts-Müdigkeit".- Frankreich werde vom ersten Tag an Kontrollen durchführen. Darauf wären allerdings 50 bis 85 Prozent der LKW, die über den Ärmelkanal nach Frankreich gelangen, nicht vorbereitet.- Die schlimmsten Unterbrechungen an der Grenze könnten bis zu drei Monate lang anhalten, jedoch könnte es noch weitaus länger Störungen geben.- Es dürfte "erheblich" Preisanstiege für Strom und Gas geben, und das sowohl für Privat- als auch für Geschäftskunden. Einige Anbieter können sich vom Markt zurückziehen und das Problem so verstärken.- Falls keine Gegenmaßnahmen ergriffen würden, könnte es zu Engpässen bei Medikamenten und medizinischen Gütern kommen. Verzögerungen bei der Einfuhr von Tierarzneien könnten zum Ausbruch von Tierseuchen führen.- Einige Lebensmittel könnten knapp werden, die Lebensmittelpreise dürften steigen.- Es könnte Unterbrechungen bei grenzüberschreitenden Finanzdienstleistungen geben und beim Informationsaustausch mit der EU, wovon auch Strafverfolgungsbehörden betroffen wären.- Britische Staatsbürger, die in der EU leben, müssten sich Krankenversicherungen besorgen, da die EU-Staaten sie nach einem No Deal-Brexit wie Bürger von Drittstaaten behandeln dürften.- Es könnte zu landesweiten Protesten kommen, was die Spannungen zwischen Gemeinschaften erhöhten könnte.- Unterbrechungen beim Handel in Irland würden vor allem den Agrarsektor in beiden Landesteilen schwer treffen.- Hunderte Fischerboote aus EU-Staaten könnten weiter in britischen Gewässern fischen, was zu Zusammenstößen mit britischen Fischern ...

